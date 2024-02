Inter, continua il gioco della pressione: contro l’Atalanta ‘decisiva’ per chi?

Continua la moda dell’anno: accostare ai match dell’Inter la parola ‘decisivo’. Anche contro l’Atalanta in programma mercoledì. La strategia della pressione conduce al risultato contrario.

MODA – Quante volte nel corso di questa stagione abbiamo sentito accostare la parola ‘decisiva’ a una sfida dell’Inter? Che fosse uno scontro diretto, come quello contro la Juventus dello scorso 4 febbraio, una sfida contro una squadra medio-piccola, o un match di Champions League, per i nerazzurri in tutti i modi sarebbe dovuto essere ‘fondamentale’ vincere. È la moda dell’anno – forse – o solo un mezzuccio mediatico per provare a mettere pressione al team evidentemente più forte del campionato. La strategia degli avversari, però, finora non ha mai funzionato. L’Inter ha sempre vinto quando doveva farlo – esemplari i dieci successi consecutivi dall’inizio del 2024 – e quando non è capitato ha saputo comunque ritornare immediatamente sulla retta via.

INUTILE – Che la sfida contro l’Atalanta di mercoledì prossimo sia importante è praticamente scontato. Eliminare positivamente l’asterisco dalla classifica e aggiungere alti tre punti per ampliare il distacco dalle inseguitrici non può che far gola alla squadra di Simone Inzaghi. Tuttavia, non rappresenta una questione di vita o di morte, da dentro o fuori la lotta scudetto. Per questo i tentativi di sovra-caricare il match di San Siro contro i bergamaschi di aspettative e pretese risulta a tratti ridicolo. Se, però, porterà all’Inter gli stessi frutti raccolti nei match ‘decisivi’ precedenti, allora ben venga la pressione.