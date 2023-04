Brambati: «Inter come Jekyll e Hyde! Inzaghi? Col Monza…»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, commenta così il momento dell’Inter reduce dalla sconfitta in campionato contro il Monza

ALTALENA – Queste le parole di Brambati: «L’Inter sta facendo cose altalenanti. Il sorteggio è stato un dettaglio non indifferente in questa Champions League. Ci sono tre squadre ingiocabili che si sono incontrate fra quarti e semifinali, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco erano avversare improponibili. Con l’organico che ha, l’Inter doveva arrivarci con la sigaretta in bocca in Champions League al netto anche della Juventus che col -15 è fuori. Questa squadra mi sembra Dottor Jekyll e Mister Hyde. In campionato spreca tutta la tela tessuta in Champions League. Inzaghi? Io contro il Monza non so abbia visto parate eccezionali di Di Gregorio. Forse ne ho vista solo una».