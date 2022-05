Bergomi: «Scudetto? Milan più forte mentalmente. Rammarico Inzaghi»

Giuseppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Calcio club, ha commentato il successo dell’Inter contro il Cagliari. Lo “Zio” inoltre commenta la lotta scudetto in Serie A

FONDAMENTALE – Queste le parole di Bergomi: «Nelle ultime giornate contava poco giocare prima o dopo, tanto tutte e due dovevano vincere. Magari prima poteva avere un senso. Una squadra che adesso sta bene, oggi ha dominato la partita. Poi ci sono i giocatori decisivi: Lautaro Martinez, a parte quei due o tre mesi, che per lui è un lasso di tempo importante, è in quelle partite in cui i nerazzurri hanno fatto 7 partite in 7 punti è mancato lui. Inzaghi? Rammaricato ma non lo dirà mai. I recuperi? Cambia tutto, mentalmente continui a pensare che sono tre punti ma devi conquistarli. La partita col Bologna. Il Milan è stato più forte mentalmente delle pretendenti».