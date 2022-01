Barella, diffida ritirata con l’Italia: buone notizie per il giocatore dell’Inter

Barella giocherà il playoff Mondiale con l’Italia con la testa leggermente più sgombra. La Fifa ha, infatti, revocato tutte le ammonizioni pendenti in vista delle decisive gare di marzo. Buona notizia per il centrocampista dell’Inter che rientrava tra i 10 diffidati della selezione di Mancini

REVOCATA − Può sorridere Nicolò Barella in vista del playoff Mondiale di marzo con l’Italia. Il giocatore rientrava tra i 10 diffidati della Nazionale nella gara contro la Macedonia del Nord a Palermo. La Fifa, su richiesta dell’Uefa, ha però sospeso tutte le ammonizioni pendenti in vista delle partite decisive di marzo. Oltre a Barella, graziati: Bernardeschi, Chiellini, Chiesa (già fuori per infortunio), Donnarumma, Insigne, Pellegrini, Pessina, Toli e Tonali. Il centrocampista dell’Inter, sempre molto dinamico e aggressivo in gara, può dunque giocare con maggior liberà mentale.