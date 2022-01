Dybala, l’interesse dell’Inter è concreto: contattato l’agente del giocatore

Non è un’azione di disturbo quella dell’Inter nei confronti di Paulo Dybala. L’interesse del club nerazzurro c’è ed è concreto. Avanzata già una proposta all’agente del giocatore

INTERESSE − Il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus fatica a concretizzarsi e l’Inter ne vorrebbe approfittare. Come riporta Claudio Raimondi su Sport Mediaset, l’interesse dei nerazzurri nei confronti della Joya è decisamente concreto. Non si tratta, dunque, di una sola azione di disturbo. L’Inter ha già contattato l’agente di Dybala, Jorge Antun, proponendo un ingaggio pari a 7,5 milioni di euro per cinque anni. Proposta simile a quella della Juventus che invece proporrebbe un rinnovo per tre anni con opzione per il quarto. L’Inter, dunque, ci prova anche per dare un tocco di restyling ad un reparto offensivo composto da Dzeko e Sanchez non più giovanissimi.