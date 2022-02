Bagni: «Napoli-Inter, chi vince sarà campione! Alla pari dei nerazzurri»

Salvatore Bagni, ex giocatore di Inter e Napoli, intervistato dal Corriere dello Sport dal collega Antonio Giordano, ha parlato della sfida in programma sabato e della lotta scudetto.

SFIDA SCUDETTO – Bagni dice la sua riguardo la sfida tra le sue due ex squadra: «Ad agosto, prima che cominciasse il campionato, lo avevo detto: il Napoli per me è una favorita per lo scudetto. Per i valori tecnici, alla pari dell’Inter. Milan dietro, poi le altre. Chi vincerà sabato sarà campione d’Italia! Se lo fa l’Inter, scava un solco, perché ha comunque una partita da recuperare. Inter in Coppa Italia? La fatica non si sente, i calciatori vogliono giocare questo tipo di partite. Nel derby per settanta minuti non c’è stata partita, dominio netto e largo dell’Inter».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano