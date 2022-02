Inter-Roma dimostrazione di mentalità: la squadra risponde sul campo

La vittoria dell’Inter contro la Roma in Coppa Italia ha portato una grande dimostrazione di mentalità da parte degli uomini di Inzaghi. Che hanno gestito la partita da big.

VITTORIA DA BIG – Inter-Roma era una partita delicata. Un big match, in una gara ad eliminazione diretta, contro la squadra di Mourinho che in campionato avevi dominato. In un momento delicato. La sconfitta contro il Milan infatti poteva aprire delle crepe nelle certezze della squadra di Inzaghi. Lasciando penetrare paura e insicurezze. Niente di tutto questo si è visto sul campo. Il che vale una grossa dimostrazione di mentalità da parte dei nerazzurri, tutti.

MENTE RESETTATA – L’Inter veniva da una bruittta sconfitta. Magari non nel risultato a livello puramente nuemrico, ma nei modi di sicuro. Giocare con la Roma a soli due giorni di distanza poteva diventare un problema. Una fonte di paura, timori, nervosismo. Gli uomini di Inzaghi invece hanno mostrato il piglio giusto. Senza fantasmi nella testa. Senza tarli mentali. Da vincenti.

FORZA MENTALE – L’Inter in Coppa Italia ha azzannato la partita. Mettendo subito in mostra la propria superiorità. E la capacità di controllare la gara. Il gol arrivato subito, al minuto 5, è stato un segnale chiarissimo. E stavolta ha funzionato anche la gestione nella ripresa. La Roma ha alzato il baricentro, venendo punita in contropiede. A quel punto ci ha pensato Sanchez a chiudere i conti. Una gara di grande personalità. Che testimonia la forza e la solidità di questo gruppo.