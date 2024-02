Allegri da non credere: «Pareggio serve per tornare a fare un punto!»

Tanta amarezza delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo Verona-Juventus terminata in pareggio. Il tecnico bianconero su DAZN non vuole sentire parlare di scudetto trovando addirittura del positivo nel pareggio in trasferta oggi.

IN TRASFERTA – Massimiliano Allegri trova addirittura una nota positiva nel pareggio col Verona: «Juventus non pronta? Una partita come questa la potevi anche perdere nonostante le 2-3 situazioni favorevoli, però bisogna riordinare le idee e chiarire l’obiettivo. In questo momento prendiamo dei gol con troppa facilità, soprattutto oggi. Questo pareggio serve per ripartire a fare un punto in trasferta e poi per preparare al meglio la partita col Frosinone. Veniamo da quattro partite dove abbiamo fatto due punti e quindi giusto adesso dare una riordinata generale. Non dobbiamo credere di essere già in Champions League, dobbiamo lavorare per acquisire la matematica di un posto in Champions League. I giocatori pensavano allo scudetto? Da oggi non deve più incidere questa cosa, perché abbiamo fatto due punti in quattro partite!».