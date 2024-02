Gatti ci ricasca! Cesari: «Manata pericolosa a Folorunsho. No per il VAR»

Nuove polemiche legate a Federico Gatti che nel corso di Verona-Juventus dà una manata a Folorunsho, autore del grandissimo gol che ha sbloccato la partita. Come l’andata il difensore bianconero non si dà una regolata e il VAR anche questa volta lo grazia. Di seguito l’analisi di Graziano Cesari su Sportmediaset.

NUOVE POLEMICHE – Graziano Cesari prova a dare una spiegazione al mancato intervento del VAR sulla manata di Federico Gatti su Folorunsho, così come successo all’andata con il punto su Djuric: «Evidentemente Guida a Lissone (il varista, ndr) lo ritiene non condotta violenta cioè espulsione diretta. Ecco perché non viene effettuata la review sul monitor a bordo campo». Ciò non toglie che l’intervento di Gatti resta in ogni caso pericoloso, così come successo all’andata. Era già successo anche contro Kvaratskhelia.