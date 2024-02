Moviola Roma-Inter: gol Acerbi? Thuram non fa niente!

Roma-Inter ha avuto Guida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-4. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ROMA-INTER, PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 6. C’è qualcosa di regolamentare da spiegare sul gol dello 0-1, dove l’arbitro fa correttamente quanto dice il protocollo. Al 17′ segna Francesco Acerbi, su “assist” di Romelu Lukaku. Quando il difensore dell’Inter colpisce di testa c’è Marcus Thuram in fuorigioco, accanto a Rui Patricio. Un contatto fra i due c’è, ma avviene prima dell’impatto di Acerbi col pallone. E, dopo che questo accade, la palla va dalla parte opposta: non può esserci un ostacolo che renda la posizione di Thuram attiva. Giusto però andare al monitor, perché in questi casi è l’arbitro a dover valutare se ci sia un’influenza. In gioco Gianluca Mancini sull’1-1, parte molto da dietro rispetto all’ultimo difendente che è proprio Acerbi. Nel recupero Leandro Paredes tocca Acerbi su un corner e quest’ultimo finisce addosso a Lautaro Martinez. Viene chiesto un rigore, ma al momento del contatto forse la palla nemmeno era in gioco.

MOVIOLA ROMA-INTER, SECONDO TEMPO – Il mai tenero Mancini al 47′ prende il primo cartellino del match, andando dritto addosso a Henrikh Mkhitaryan. Poi però è lui a tenere in gioco sia Matteo Darmian sia Thuram sull’azione del 2-2. Ed è buona anche la posizione di Mkhitaryan che poi crossa per l’autogol di Angelino. Per vedere un’altra ammonizione, la seconda e ultima del match, bisogna aspettare il 91′ quando Dean Huijsen ferma Denzel Dumfries lanciato sulla fascia destra. Tutto regolare in occasione del quarto gol dell’Inter, con la difesa della Roma che tiene in gioco chi va in contropiede a segnare.