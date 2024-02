FOTO − De Vrij entra e annulla Lukaku. Poi esalta: «Che squadra!»

De Vrij festeggia per la vittoria dell’Inter a Roma contro i giallorossi per 2-4. L’olandese è entrato nella ripresa per dare il cambio ad Acerbi.

AVANTI − Stefan de Vrij protagonista in positivo durante Roma-Inter. L’olandese, entrato al posto di Francesco Acerbi, ha annullato Romelu Lukaku gestendo bene la difesa. Ormai de Vrij non fa più notizia. L’olandese è ritornato ai fasti di un tempo. E’ un lusso per la Beneamata averlo in panchina. Lui festeggia ed esalta la squadra su Twitter.

Avanti tutta.