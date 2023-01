Moviola Inter-Empoli: Skriniar ingiustificabile ma da lì Rapuano la perde

Inter-Empoli ha avuto Rapuano come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Rimini, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, PRIMO TEMPO – Antonio Rapuano voto 4.5. Doveroso sottolineare come sull’espulsione sia (soprattutto) colpa di Milan Skriniar, ma da lì non ne azzecca più una e pecca di personalità e gestione. Al 12′, su un angolo per l’Empoli, rischia rigore Henrikh Mkhitaryan (pur prendendo nettamente prima la palla) e quello che lo salva è che Francesco Caputo abbassi lui la testa. Skriniar è il primo ammonito, al 25′ per fallo su Tyronne Ebuehi peraltro fuori posizione: giallo inevitabile. Il secondo lo prende al 40′ per un’imprudenza, gamba troppo alta su Caputo (già munito di turbante). Quest’ultimo fa un gesto “alla Sergio Busquets“, ossia si volta subito per vedere se l’arbitro sta ammonendo l’avversario, ma l’ingenuità è del difensore dell’Inter. Da lì si fa protestare in faccia senza fare nulla, vedi al 44′ quando lo assalgono sia Nicolò Barella sia Filippo Bandinelli e non si fa rispettare. Fischia – tremebondo – prima della fine dei due minuti di recupero.

MOVIOLA INTER-EMPOLI, SECONDO TEMPO – Il gol partita, di Tommaso Baldanzi, nasce da un rigore richiesto da Alessandro Bastoni. In realtà sul suo cross Koni De Winter si oppone fra testa e spalla, non c’è nulla. Subito dopo ammonito Barella per l’ennesima protesta, era diffidato salterà la Cremonese. All’82’ assurdo fallo dato a Ebuehi, una sceneggiata con Robin Gosens dove è omaggiato di una punizione. Che poco prima aveva negato a Edin Dzeko platealmente spinto via. Cinque minuti di recupero (già pochi…) più un cambio quando li aveva già decisi, ma anche qui fischia prima: segno di scarsissima personalità.