Calhanoglu: «Stesso atteggiamento, loro forti! Rosso? Se andava al Var…»

Calhanoglu ha parlato dopo Inter-Empoli, elogiando la forza della squadra di Zanetti. Poi una considerazione sull’espulsione di Skriniar a fine primo tempo

STESSO ATTEGGIAMENTO − Hakan Calhanoglu su Dazn nel post Inter-Empoli: «Il nostro atteggiamento era uguale però oggi abbiamo trovato una squadra forte che gioca molto bene. Era difficile prenderli, con l’uno in meno è stato più difficile ancora. È stato difficile vincere la partita. Il nostro atteggiamento e la nostra interpretazione sono stati sempre uguali. Dispiace tantissimo per i tifosi che erano venuti in tanti. Rosso? Noi rispettiamo sempre gli arbitri, però in questa situazione se andava a rivedere il Var poteva vedere qualche altro dettaglio. Non discutiamo, 13 punti sono tanti ma noi dobbiamo crederci lo stesso».