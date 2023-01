Jacobelli: «Inter tradita dalla festa. Lezioni di tattica da un Empoli sottovalutato»

Jacobelli parla della sconfitta dell’Inter contro l’Empoli e dell’atteggiamento dei nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

IMPRESA – Xavier Jacobelli dice la sua sull’atteggiamento dell’Inter, sconfitto in casa dall’Empoli (vedi pagelle). Così il giornalista nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”: «L’Empoli merita un grande applauso. Non casualmente stasera Tommaso Baldanzi ha siglato l’impresa. Gli ospiti a San Siro hanno dato lezione di tattica, anche se in superiorità numerica. L’Empoli ha meritato in maniera netta di cogliere questa vittori fondamentale per la strada della salvezza. Ha messo in evidenza la pecca dell’Inter. I nerazzurri sono stati traditi dal clima di festa comprensibile, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. La squadra di Simone Inzaghi deve aver sottovalutato la partita». Questo il pensiero espresso da Jacobelli, nello studio di Sportitalia, su Inter-Empoli.