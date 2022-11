Moviola Inter-Bologna: il rigore arriva per una parata, sul 2-1 anche palla

Inter-Bologna ha avuto Colombo come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 6-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Como, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, PRIMO TEMPO – Andrea Colombo voto 5.5. Non riesce a gestire la situazione che porta al 2-1, con un accenno di rissa in campo. Il gol che sblocca il risultato, del tutto casuale, vede Charalampos Lykogiannis in gioco sul tiro di Riccardo Orsolini. Il vantaggio dell’Inter arriva su punizione di Federico Dimarco, concessa per fallo al limite di Jhon Lucumì su Lautaro Martinez. Quest’ultimo chiede anche rigore, ma è fuori area. Il difensore del Bologna prende più o meno contemporaneamente sia la palla sia l’avversario, il VAR ovviamente non può intervenire ma la sfera va fuori dalla disponibilità dell’attaccante. Da quest’episodio discusso nasce un accenno di rissa fra diversi giocatori, questione risolta ammonendo Lautaro Martinez e Gary Medel.

MOVIOLA INTER-BOLOGNA, SECONDO TEMPO – Ingenuo Orsolini, che al 54′ perde palla e fa fallo in ritardo su Alessandro Bastoni prendendosi un inevitabile giallo. Tre minuti dopo Joaquin Sosa para una girata di Edin Dzeko su cross dalla sinistra, rigore evidente tanto che mezza Inter se ne accorge subito. Colombo deve aspettare il richiamo del VAR, perché all’inizio dà calcio d’angolo, poi il check è anche molto rapido. Giallo al difensore perché il tiro era diretto verso la porta da posizione pericolosa. In gioco Edin Dzeko sul filtrante di Marcelo Brozovic quando poi Robin Gosens trova il 6-1: il bosniaco è tenuto da Adama Soumaoro, il tedesco è dietro la linea del pallone. Si chiude con due evitabilissimi minuti di recupero: c’era davvero il bisogno di darli con una partita chiusa dopo tre minuti dall’inizio del secondo tempo?