Inter-Bologna, è di nuovo 6-1! Gosens si unisce alla festa di San Siro

Termina sul punteggio di 6-1 Inter-Bologna, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 3-1 (vedi report).

GOLEADA – Spettacolo a San Siro, dopo un primo tempo che aveva visto l’Inter andare addirittura in svantaggio. Nella ripresa i nerazzurri riprendono esattamente da dove si erano fermati, con Edin Dzeko che pronti via colpisce una traversa a porta sguarnita. Il poker però non si fa attendere, perché al 49′ Federico Dimarco si incunea in area dalla destra e con un perfetto sinistro a giro pennella la traiettoria che vale il 4-1. Solo Inter in campo e al 60′ arriva anche il quinto gol. Ancora una volta protagonista Dzeko che si vede respingere di mano una conclusione in area: il direttore di gara al VAR conferma il calcio di rigore di cui si incarica Hakan Calhanoglu. Palla da una parte, portiere dall’altra e gol che vale il 5-1.

STESSO RISULTATO – Con la tranquillità del risultato acquisito, spazio anche per le seconde linee dell’Inter. E al 76′ arriva anche il gol del 6-1. Marcelo Brozovic con un passaggio perfetto lancia Edin Dzeko in profondità, palla sul secondo palo dove arriva Robin Gosens come un treno per la sesta rete di serata. Ci sarebbe spazio anche per Kristjan Asllani pochi minuti dopo, ma la sua gran conclusione da fuori area si stampa contro il palo. Termina così, con lo stesso risultato dello scorso anno, la gara tra Inter e Bologna. Tre punti importantissimi che rilanciano i nerazzurri in classifica.

Inter-Bologna, il risultato finale della tredicesima giornata di Serie A

Inter-Bologna 6-1

Gol: Lykogiannis al 23′, Dzeko al 27′. Dimarco al 37′ e al 49′, Lautaro Martinez al 42′, rig. Calhanoglu al 60′, Gosens al 76′