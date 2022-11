Di Vaio su Inter-Bologna: «Innervositi per il fallo del 2-1 e per le ammonizioni»

Di Vaio interviene nel post-partita di Inter-Bologna (vedi statistiche). Il direttore sportivo commenta la prestazione dei rossoblù ai microfoni di Sky Sport 24. Secondo il dirigente nell’atteggiamento della squadra ha influito l’arbitraggio. Di seguito le sue dichiarazioni a “Sky Calcio Club”.

NERVOSISMO – Marco Di Vaio commenta la prestazione del Bologna, uscito sconfitto dalla sfida contro l’Inter. Ai microfoni di Sky Sport 24, il direttore sportivo afferma: «Ci siamo innervositi molto. Per il fallo del 2-1 e per le ammonizioni del primo tempo, che dal campo non erano state capite dai calciatori. Si è girata dal partita in pochi minuti e questo ha innervosito la squadra. Da lì non siamo riusciti a rimanere in partita e concentrati. Però noi siamo un club importante e dobbiamo avere una responsabilità da questo punto di vista. Non possiamo perdere le partite in questa maniera». Queste le parole di Di Vaio nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club” nel post-partita di Inter-Bologna.