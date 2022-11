VIDEO – Lecce-Atalanta 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Atalanta, anticipo pomeridiano della quattordicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



LA PRIMA VOLTA – Lecce-Atalanta 2-1 nell’anticipo pomeridiano della quattordicesima giornata di Serie A. Seconda sconfitta in quattro giorni per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma la precedente era contro il Napoli capolista. Adesso invece è il Lecce a imporsi al Via del Mare, per la prima volta in stagione. Il vantaggio salentino arriva al 28′, corner di Gabriel Strefezza e sponda di Joan Gonzalez per il colpo di testa vincente di Federico Baschirotto. Passano due minuti e un errore pesante di Caleb Okoli manda in porta Federico Di Francesco, che ringrazia e segna a porta vuota dopo aver saltato Marco Sportiello. Tornato titolare dopo un infortunio, Duvan Zapata riapre la partita al 40′, sfruttando un assist di Ruslan Malinovskyi per accorciare le distanze. Nella ripresa Gasperini inserisce alcuni titolari, fra cui Ademola Lookman e Teun Koopmeiners. Quest’ultimo fallisce il pareggio a una decina di minuti dal 90′, mandando alto da ottima posizione. Dopo cinque minuti di recupero il Lecce può festeggiare: è la sua seconda vittoria in questa Serie A, la prima tra le mura amiche. Atalanta agganciata dall’Inter.

Video con gli highlights di Lecce-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.