Lecce-Inter LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

Lecce-Inter si gioca per la prima giornata di Serie A 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto al Via del Mare alle ore 20.45. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.

Lecce-Inter, Baroni in emergenza difesa: adatterà un centrocampista! − TS 13 Agosto 2022 - 7:58 Stasera ci sarà Lecce-Inter, prima giornata di campionato. Il tecnico dei salentini, Marco Baroni, è in piena emergenza difensiva con un solo giocatore di ruolo a disposizione AI RIPARI − Lecce-Inter sarà la gara d’esordio per ... Leggi tutto

Retroscena Gosens, Inzaghi chiaro in vista di Lecce-Inter. Uno fuori − CdS 13 Agosto 2022 - 7:48 Gosens è stato il punto interrogativo dell’estate nerazzurra sull’out di sinistra. Prestazioni non al top per l’erede designato di Ivan Perisic. Inzaghi toglie però le incertezze RETROSCENA − Robin Gosens imita Marcelo Brozovic (vedi articolo) e ... Leggi tutto

Serie A 2022-2023, 1ª giornata: i calciatori squalificati. Niente diffidati 13 Agosto 2022 - 7:46 La Serie A 2022-2023 prende il via alle 18.30 con un già lungo elenco di squalificati. Ecco la prima situazione disciplinare del nuovo anno, coi diffidati che arriveranno quando qualcuno raggiungerà la quarta ammonizione in ... Leggi tutto

Brozovic relega Asllani in panchina, OK a Lecce-Inter! 3 ballottaggi − CdS 13 Agosto 2022 - 7:38 Brozovic ci sarà dal primo minuto in Lecce-Inter. Il croato ha messo da parte i guai fisici e alla prima di campionato non mancherà. Tre i dubbi per Inzaghi ULTIME DAI CAMPI − Marcelo Brozovic giocherà ... Leggi tutto

Serie A, 1ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport 13 Agosto 2022 - 7:23 La Serie A 2022-2023 comincia con una grossa novità a livello di diretta TV: torna il canale DAZN su Sky per poter vedere le partite. Il campionato inizia alle 18.30 con due anticipi, stasera subito ... Leggi tutto

Lecce-Inter, si ricomincia! La prima giornata per dare subito un’impressione 13 Agosto 2022 - 7:01 Lecce-Inter avvia anche ufficialmente la stagione 2022-2023. Alle 20.45 il debutto in Serie A nel tutto esaurito al Via del Mare, con i nerazzurri chiamati a dare risposte dopo un precampionato di ombre più che ... Leggi tutto

Lecce-Inter, per cinque giocatori evento speciale coi tifosi alla vigilia 12 Agosto 2022 - 23:28 Nella vigilia di Lecce-Inter c’è il tempo per un ritrovo coi tifosi. A poco meno di ventiquattro ore dalla partita del Via del Mare, che apre la Serie A, cinque giocatori hanno incontrato dei piccoli ... Leggi tutto

Precedenti Lecce-Inter: la vittoria manca da 13 anni, Recoba show multiplo 12 Agosto 2022 - 23:07 Per Lecce-Inter, domani alle 20.45, c’è da superare una tradizione negativa indicata dai precedenti: ben tredici anni senza vittorie. Nello storico della sfida in Salento occhio a quando Recoba è apparso al Via del Mare. I ... Leggi tutto