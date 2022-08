Barzaghi: «Lecce-Inter, oltre 28mila spettatori! Le condizioni del campo…»

Lecce-Inter è la sfida che si giocherà tra poco meno di tre ore allo stadio “Via del Mare” (QUI le ultime). Secondo Matteo Barzaghi – intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport 24 -, ha fatto il punto sulle condizioni meteo (vedi previsioni aggiornate) e su quelle del campo

METEO E CAMPO – Lecce-Inter è la sfida che si giocherà stasera al “Via del Mare”. L’attesa è altissima, come sottolinea Matteo Barzaghi, nonostante condizioni meteo molto incerte: «Più di 28mila gli spettatori per Lecce-Inter. Ora non sta piovendo ma riprenderà e dunque sarà una partita impegnativa anche dal lato fisico. Il campo non è nelle migliori condizioni».