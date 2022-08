Lecce-Inter, Inzaghi orientato a modificare l’undici tipo! Un sorpasso – Sky

Lecce-Inter è la sfida che andrà in scena alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”, valevole per la prima giornata di campionato. Inzaghi orientato a cambiare in difesa rispetto alle idee iniziali. Di seguito le ultime di Sky Sport

IN VANTAGGIO – Lecce-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”. Rispetto all’undici tipo, Simone Inzaghi sembra seriamente orientato a cambiare in difesa con Federico Dimarco in vantaggio su Alessandro Bastoni per una maglia dal 1′ (vedi articolo). È questa l’unica novità di formazione rispetto alle ultime indiscrezioni. La scelta, secondo Sky Sport, è tecnica e quindi non legata a problemi fisici.

Inter (probabile formazione): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Gosens, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dumfries; Lukaku, Lautaro Martinez.