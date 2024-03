Inzaghi ridisegna la squadra: la probabile formazione di Inter-Empoli

Inzaghi non potrà schierare il suo undici-tipo in Inter-Empoli e lo dimostra la probabile formazione che si sta sviluppando durante la sosta internazionale. C’è ancora tempo per recuperare alcuni titolari acciaccati ma nel frattempo la situazione non è certo delle migliori

PROBABILE FORMAZIONE – A poco più di una settimana da Inter-Empoli l’attesa in casa nerazzurra inizia a farsi leggermente più nervosa del previsto. Con praticamente metà rosa ancora in giro per il mondo al seguito delle rispettive Nazionali, Simone Inzaghi deve fare i conti con le ultime notizie. Agli infortuni non ancora smaltiti si aggiungono quelli di Yann Sommer e Stefan de Vrij, che rischiano di saltare il prossimo Monday Night di Serie A a San Siro. Senza dimenticare il “caso” riguardante Francesco Acerbi, che – a quanto pare – si avvia verso una squalifica a prescindere dalle accuse di razzismo. A ogni modo, Emil Audero è già in allerta nel caso in cui debba difendere i pali della porta nerazzurra. Dovendo disegnare oggi l’Inter che affronterà l’Empoli a Milano, Inzaghi deve sempre sciogliere il grande dubbio su chi schierare al centro della difesa. Per il resto, altre notizie negative permettendo, le scelte iniziali sembrano praticamente scontate. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli di Serie A, in attesa dei primi veri aggiornamenti da Appiano Gentile (CO) dopo il rientro di tutti i nazionali.

Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 28 Pavard, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.