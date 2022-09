Inter-Torino, San Siro verso il pienone! L’orario di apertura dei cancelli

Inter-Torino vedrà ancora un San Siro pronto a spingere la squadra di Inzaghi, reduce dalle sconfitte con Milan e Bayern Monaco. Il club nerazzurro annuncia un traguardo ormai ad un passo e l’orario di apertura dei cancelli

SOSTEGNO – Inter-Torino vedrà ancora una volta un San Siro pronto a sostenere la squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta nel derby in campionato e in Champions League con il Bayern Monaco. Il club nerazzurro annuncia infatti che dopo le 70mila persone contro Spezia e Cremonese, anche la sfida di domani con il Torino (ore 18.00) viaggia verso il tutto esaurito. Rimangono a disposizione gli ultimi biglietti per il terzo anello rosso dove è possibile acquistare un tagliando a soli 5 Euro per i minori di 16 anni accompagnati da un adulto. L’Inter informa inoltre che l’apertura dei cancelli è fissata alle ore 16.00.

Fonte: inter.it