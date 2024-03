Inter-Napoli, contatto Rrahmani-Thuram a Open VAR: «Un tocco evidente»

Inter-Napoli è terminata da qualche minuto con il punteggio di 1-1 a San Siro, e per la prima volta a Open VAR su DAZN, l’audio tra l’arbitro Federico La Penna e l’assistente VAR sul contatto tra Rrahmani e Thuram arriva praticamente in tempo reale! La stessa sera, spiegata poi dall’ex arbitro Matteo Trefoloni, oggi dirigente arbitrale presente in studio.

AUDIO E COMMENTO – Durante Inter-Napoli, un contatto dubbio in area di rigore, con Amir Rrahmani che tocca palla e piede di Marcus Thuram, sicuramente in maniera scomposta. Dopo la partita, ecco l’audio tra l’assistente VAR e il Direttore di gara, Federico La Penna: «Tutto buono! Non ho bandiera verde. Niente, niente!». Ma poi precisa: «Questo è da controllare!». Dopo qualche secondo arriva il parere dell’assistente: «Prende il pallone, insieme al piede. Check completato! Prende il pallone che cambia totalmente direzione e poi tocca il piede». In aggiunta all’audio appena ascoltato, l’ex arbitro Matteo Trefoloni aggiunge: «Decisione molto buona, devo dire efficace e molto importante. Quello che sentiamo è l’assistente Perrotti ed entra comunicando la sua opinione ovvero che non c’è nessun fallo. La risposta è quello che vediamo, ovvero un tocco del pallone evidente. Poi c’è un tocco contestuale sul piede che non può essere valutato nel piede».