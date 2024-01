Inter a lavoro adesso ad Appiano Gentile: un’assenza ‘forzata’ per Inzaghi – Sky

Prosegue il lavoro dell’Inter ad Appiano Gentile e come riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi sta dirigendo proprio adesso l’allenamento mattutino senza un giocatore, una scelta concordata col club.

ASSENTE SICURO – Inter in campo in questo momento ad Appiano Gentile per preparare l’importante sfida di campionato contro il Monza in programma sabato 13 gennaio alle 20:45. Tutta la squadra è al completo di Simone Inzaghi tranne Juan Cuadrado infortunato. Assente anche il nuovo arrivato Tajon Buchanan, che già ieri si era allenato con il resto della squadra. L’esterno canadese, in accordo con il club nerazzurro, è volato in Belgio per completare la documentazione per il permesso di soggiorno. Tornerà in tempo a disposizione della squadra e del mister prima della trasferta contro il Monza, dove sarà presente in panchina.