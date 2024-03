Carlos Augusto e Sensi, programma fissato! L’Inter sorride − Sky

Carlos Augusto e Stefano Sensi proseguono il loro programma di recupero. Oggi hanno lavorato nuovamente a parte, ma l’Inter sorride in vista della ripresa.

PROGRAMMA − Carlos Augusto e Stefano Sensi oggi hanno lavorato ancora a parte e lo faranno anche nella giornata di domani. Ma, come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport 24, i due rientreranno in maniera definitiva a parte dalla prossima settimana. Infatti, dopo ci sarà l’ultimo allenamento per l’Inter. Inzaghi darà tre giorni di riposo, con riavvio dei lavori in programma per mercoledì. Per quella giornata dovrebbe rientrare anche quasi tutti i nazionali.