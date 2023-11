Atalanta-Inter, Inzaghi coi fedelissimi. Probabile formazione – Sky

Atalanta-Inter sabato alle ore 18. Le due squadre nerazzurre della Serie A si scontreranno in occasione dell’undicesima giornata di campionato. La probabile formazione di Simone Inzaghi per Sky Sport.

PROBABILE – L’undici dell’Inter sembra ormai ben impostato. Simone Inzaghi ha pochissimi dubbi quando ha a disposizione una settimana per preparare le partite. L’ultimo impegno è stato domenica scorsa con la Roma, domani si torna a giocare a Bergamo contro l’Atalanta. La gara è sicuramente tosta, il tecnico lo sa e non sottovaluta il pericolo. Spazio perciò alle scelte migliori di formazione. Francesco Acerbi in difesa, Federico Dimarco per ora preferito a Carlos Augusto e il solito attacco con Alexis Sanchez in panchina. Fuori anche Davide Frattesi, forse per lui sorpresa in Austria. Le probabili scelte di Inzaghi:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.