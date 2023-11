Analisi tattica Atalanta-Inter (1-2): Darmian cambia inerzia e partita

Analisi tattica di Atalanta-Inter, terminata 1-2 dopo il doppio vantaggio firmato Calhanoglu e Lautaro Martinez. L’ingresso anticipato di Darmian “corregge” la partita preparata da Inzaghi, che all’inizio è vittima della “gabbia” di Gasperini. Tre punti importanti e non solo per la vetta. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – La scelta a sorpresa di Simone Inzaghi è la rinuncia all’ex Alessandro Bastoni per garantire maggiore copertura in difesa con Francesco Acerbi terzo sinistro. Una scelta che limita un po’ l’Inter in fase offensiva, dato che la spinta a sinistra è affidata solo all’esterno a tutta fascia e spesso viene a formarsi una sorta di difesa a quattro per coprire meglio il campo contro il tridente atalantino. L’intercambiabilità tra le due mezzali non produce effetti positivi nella manovra. L’Inter non riesce ad avere una trama di gioco convincente anche per merito della preparazione difensiva dell’Atalanta, che punta sui duelli uno contro uno per avere la meglio. Anche attraverso un approccio decisamente aggressivo. Il primo cambio obbligato subito dopo la mezz’ora per l’infortunio di Benjamin Pavard paradossalmente sblocca la partita. Il neo entrato Matteo Darmian guadagna il rigore, trasformato dal solito Hakan Calhanoglu per lo 0-1. E la partita torna nelle “corde” interiste grazie a un’azione andata a buon fine che ne produce altre interessanti. Con l’ottimo Darmian terzo destro in difesa votato all’attacco cambia l’inerzia della partita e la partita in sé: l’Inter ritrova sicurezza e allo stesso tempo ne fa perdere all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che non sembra avere un valido piano B rispetto alla sua “gabbia” iniziale.

Analisi tattica Atalanta-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – A inizio ripresa l’Inter tiene in controllo la partita mentre l’Atalanta sembra mollare un po’ la presa, probabilmente a causa dell’energia sprecata nel primo tempo. Si creano più spazi e si trova più facilmente la verticalità, soprattutto sulla fascia sinistra con Federico Dimarco più ispirato. Notevole l’impegno di Henrikh Mkhitaryan nell’azione che Lautaro Martinez trasforma in rete. Peccato che il pasticcio sull’asse Calhanoglu-Dimarco regali il gol a Gianluca Scamacca con la complicità dell’arbitro, che ignora il fallo su Dimarco. Al 70′ Inzaghi decide di cambiare il centro-sinistra del centrocampo ma la partita nel frattempo cala drasticamente a livello di ritmo e qualità in favore di azioni sporadiche per arrivare più velocemente in zona gol. La ricerca disperata del pareggio da parte dell’Atalanta complica la gestione dell’Inter, che sbaglia un po’ troppo e rischia inutilmente di complicarsi i piani. L’ingresso delle ultime forze fresche trasforma la prestazione da prevalentemente difensiva a offensiva. Anche grazie ad Alexis Sanchez, che causa l’espulsione di Rafael Toloi in pieno recupero. In superiorità numerica diventa facile portare a casa una vittoria così importante: l’1-2 dell’Inter a Bergamo è tutt’altro che un risultato minimo. Tre punti pesanti (nella lotta Scudetto…) che arrivano a prescindere dalla prestazione.

NB: Clicca qui per leggere anche l’analisi tattica sulle partite precedenti dell’Inter di Inzaghi.