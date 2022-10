L’Inter ha bisogno di Lukaku, ma il belga è come scomparso dai radar

L’Inter ha bisogno del rientro di Lukaku. Ma Lukaku dov’è finito? Il bela non è ancora disponibile e attorno alla sua situazione il silenzio è assordante.

LUKAKU CERCASI – L’Inter avrebbe un grosso bisogno del rientro di Lukaku. Sia per il significato intrinseco che per una contingenza. Il primo è legato all’inevitabile entusiasmo del ritorno del leader assoluto della squadra. Un boost di fiducia per tutti che farebbe decisamente comodo proprio ora, quando sembra essere scattata la scintilla che ha riacceso il gruppo e portato alla vittoria sul Barcellona. La seconda è legata al momento. L’Inter in questo momento ha solo due punte disponibili. Alla prolungata assenza del belga infatti si è aggiunto l’acciacco di Correa. Ma non solo: dei due disponibili Lautaro Martinez non è al meglio. Dopo la Roma, partita giocata appena cinque giorni fa, è stato sottoposto a esami strumentali per un piccolo problema muscolare. Insomma, un rinforzo farebbe proprio comodo. Ma Lukaku in questo momento è semplicemente scomparso.

ASSENZA PROLUNGATA – Il belga è fuori da fine agosto. Un lasso di tempo che più che lungo sembra infinito. Soprattutto perché continua a prolungarsi. La partita del rientro diventa sempre la prossima. Anzi forse quella dopo ancora. Sembrava essere a un passo dal rientro due settimane fa. E invece ne servirà ancora una. Se basta. Una situazione che oggettivamente inizia a far rumore. Anche perché il silenzio dello stesso Lukaku in questo periodo è diventato assordante.

SVOLTA NECESSARIA – L’unico vago riferimento del belga al ritorno in campo nell’ultimo mese è stato un post su Instagram durante la sosta. Quindi ormai due settimane fa. Per il resto lo si è visto in borghese a bordocampo. E alle sfilate. Come fosse un VIP che segue l’Inter più che il giocatore di riferimento dell’intera stagione. Forse è inutile dirlo, ma questo non basta. Non può bastare. Lukaku deve trovare una sua svolta personale, tornando in campo. All’Inter serve il suo leader. Che non può permettersi semplicemente di sparire due mesi, apparentemente perso in altro.