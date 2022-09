FOTO − Lukaku lancia il countdown rientro: la ‘pantera’ è pronta a ruggire!

Il rientro di Lukaku è ormai vicino (vedi articolo). Lo stesso attaccante dell’Inter, tramite una storia Instagram, ha scaldato i tifosi nerazzurri. La squadra di Inzaghi ne ha tanto bisogno

RUGGITO − I giorni di Lukaku. Finalmente Big Rom è pronto a ritornare in campo. Smaltiti i postumi dell’infortunio ai flessori, la pantera nera è pronta nuovamente a ruggire dopo la sosta per le Nazionali. Roma e Barcellona sono nel mirino. L’Inter ha bisogno di risalire la china dopo il pesante KO di Udine (il quarto stagionale). Serve Big Rom sia in termini tecnici e di dirompenza fisica che di leadership in campo. Sui social, ha già riscaldato i tifosi nerazzurri.

Lukaku ha fin adesso segnato all’Inter un sol gol, alla prima giornata contro il Lecce. Più un assist per il compagno di reparto Lautaro Martinez.