Lautaro Martinez non al 100%, ma chiamato a fermare striscia negativa con l’Inter – CdS

Lautaro Martinez sarà senza dubbio titolare in Sassuolo-Inter dopodomani, complice il nuovo infortunio di Correa (vedi articolo). Il Toro, tuttavia, stando al Corriere dello Sportnon è al 100%.

COPPIA OBBLIGATA – Non ha molto da pensare Simone Inzaghi per decidere l’attacco in Sassuolo-Inter sabato: Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Il nuovo rinvio del rientro di Romelu Lukaku (vedi articolo), unito all’assenza di Joaquin Correa, non lasciano altre soluzioni. A meno che non si voglia considerare il classe 2005 Valentin Carboni, che ha debuttato da professionista solo cinque giorni fa (vedi articolo). Il Corriere dello Sport definisce il Toro non al meglio, complici i recenti impegni con l’Argentina (due gare su due da titolare, in amichevole) e le energie spese con Roma e Barcellona. Non potrà però riposare, come magari sarebbe servito. Lautaro Martinez ha da interrompere una striscia negativa con l’Inter: non segna da sette gare, il 30 agosto con la Cremonese l’ultima volta, poi solo in nazionale.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua