Lautaro Martinez fa il vuoto: la classifica marcatori Inter aggiornata

Lautaro Martinez continua a segnare gol su gol, aggiornando le sue stastiche e scalando tutte le classifiche in maglia Inter. Alle spalle dell’attaccante argentino il podio viene completato in modo piuttosto interessante. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Il gol “icardiano” di Lautaro Martinez a Firenze non è solo decisivo per i tre punti che riportano nuovamente l’Inter in vetta alla classifica. Si tratta della 124ª rete in maglia nerazzurra dell’attaccante argentino, proprio come Mauro Icardi prima di lui. La 22ª stagionale. Ed è il 50° gol della stagione nerazzurra in campionato, nonché il 63° in tutte le competizioni. L’Inter di Simone Inzaghi viaggia a una media-gol invidiabile. Nello specifico, 63 reti in trenta partite stagionali tra Serie A (50), Champions League (8), Coppa Italia (1) e Supercoppa Italiana (4). Tradotto: la squadra nerazzurra continua a segnare più di un gol a partita (2.1 in media, ndr). Mandando in rete già tredici calciatori diversi, tutti alle spalle del capitano argentino già in fuga da tempo. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo l’ultimo gol di Lautaro Martinez in Fiorentina-Inter (0-1) di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24: Lautaro Martinez in vetta da solo

1. LAUTARO MARTINEZ – 22 Gol

2. Hakan CALHANOGLU – 11 Gol

3. Marcus THURAM – 10 Gol

4. Davide FRATTESI – 4 Gol

5. Federico DIMARCO – 3 Gol

6. Denzel DUMFRIES, Henrikh MKHITARYAN, Alexis SANCHEZ, Nicolò BARELLA e Marko ARNAUTOVIC – 2 Gol

11. Francesco ACERBI, CARLOS AUGUSTO e Yann BISSECK – 1 Gol