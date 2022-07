Inter, la stagione 2022/23 inizia a prendere forma: amichevoli e altri 2 step

La nuova stagione dell’Inter inizia a prendere forma. Prima il calendario ufficiale delle amichevoli (vedi articolo), domani la conferenza stampa di Marotta e Inzaghi (vedi info) e mercoledì il primo giorno di raduno (senza i nazionali)

PRIME IMPRESSIONI – L’Inter si ritrova mercoledì 6 luglio ad Appiano Gentile ma di fatto la stagione 2022/23 avrà inizio già da domani, giorno di conferenza stampa per Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi che dalle ore 17.00 risponderanno alle domande dei giornalisti. Si tireranno dunque le prime somme dopo i primi acquisti (già ufficiali Romelu Lukaku, Kristjan Asllani, Enrikh Mkhitaryan e André Onana mentre Raoul Bellanova ha svolto le visite mediche oggi), ma soprattutto si farà il punto sulle uscite e su chi ancora potrà arrivare. Le possibili entrate sono quelle di Paulo Dybala e Gleison Bremer, strettamente legati alle uscite di Alexis Sanchez e Milan Skriniar.

RITROVO – Intanto oggi l’Inter ha ufficializzato il calendario delle cinque amichevoli estive. Sfide che permetteranno ai ragazzi di Inzaghi di mettere minuti nelle gambe in vista della prima partita di Serie A contro il Lecce, in programma il 13 agosto alle ore 20.45 (QUI gli orari delle prime cinque di campionato). Mercoledì scatta finalmente il raduno ad Appiano Gentile. Inzaghi ritroverà tutti quei giocatori che a giugno non sono stati impegnati in Nazionale mentre per gli altri il rientro ufficiale è fissato al 13 luglio. Due di questi, ovvero Lukaku e Lautaro Martinez, potrebbero rientrare in anticipo. La nuova Inter inizia a prendere forma.