Bremer primo obiettivo Inter in caso di rivoluzione dietro: le cifre e la formula – SM

Bremer è ormai da tanto tempo sul taccuino dell’Inter per rinforzare la difesa. Difesa che potrebbe essere stravolta dopo il mercato estivo. Come riportato da Sport Mediaset, l’operazione con il Torino può definirsi inizialmente senza l’acquisto a titolo definitivo

NUOVE COPPIE – L’Inter valuta l’ipotesi di dover rifare oltre metà difesa. Alla possibile cessione di Milan Skriniar (vedi aggiornamento) può aggiungersi quella di Stefan de Vrij (vedi articolo). Il Torino intanto chiede sempre 35 milioni di euro per Gleison Bremer, primo nome sulla lista nerazzurra. Come riportato da Sport Mediaset, l’operazione a queste cifre può andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Resiste la candidatura di Nikola Milenkovic della Fiorentina come seconda opzione per rinforzare la difesa nerazzurra. Bremer resta la priorità, a prescindere dal resto, in caso di rivoluzione dell’Inter dietro.