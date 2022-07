Inter, dalla Germania spunta il nome di Akanji come post Skriniar: la cifra

L’Inter, in attesa del rilancio definito del PSG per Skriniar (vedi articolo), lavora al sostituto dello slovacco. Oltre alla pista Bremer, secondo la Bild il club nerazzurro segue anche Akanji, difensore svizzero del Borussia Dortmund

PISTA SVIZZERA – L’Inter lavora al mercato in entrata con l’innesto quasi ufficiale di Raoul Bellanova dal Cagliari (QUI le sue dichiarazioni dopo le visite mediche), ma anche alle uscite. Il nome è sempre quello di Milan Skriniar, sul quale c’è il Paris Saint-Germain che nelle prossime ore potrebbe fare il rilancio definitivo. Intanto il club nerazzurro, oltre alla pista Gleison Bremer, mette gli occhi anche su Manuel Akanji, difensore svizzero classe ’95 in forza al Borussia Dortmund. Secondo quanto rivelato dal noto quotidiano tedesco Bild, ancora non c’è un’offerta ufficiale ma l’Inter sarebbe disposta a pagare fino a 30 milioni di euro per il giocatore. Akanji andrà a scadenza l’anno prossimo e ha rifiutato il rinnovo, consapevole di poter scivolare nelle gerarchie del tecnico Edin Terzic dopo gli acquisti di Nico Schlotterbeck e Niklas Süle.