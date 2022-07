ESCLUSIVA IN – Meeuws: «Lukaku è più forte di Origi! Tornare all’Inter…»

Lukaku ha sconvolto il calciomercato ma in Belgio non sono affatto dispiaciuti di ciò. Meeuws ha parlato in esclusiva per Inter-News.it del suo connazionale, tornato in Italia dopo l’ennesima fallimentare avventura in Inghilterra. L’ex difensore, nonché ex CT della Nazionale Belga, è pronto a scommettere nuovamente sul nuovo numero 90 dell’Inter. Molto più che sul connazionale e pari ruolo Origi, neo acquisto del Milan. Di seguito l’intervista esclusiva a Walter Meeuws curata dal corrispondente di Inter-News.it da Londra, Alessandro Schiavone

Buongiorno, Walter. Romelu Lukaku è tornato all’Inter dopo appena dieci mesi. Che ne pensa del ritorno in nerazzurro del figliol prodigo?

Nel caso di Lukaku, lui è uno che ha bisogno di sentire l’affetto dell’allenatore, dei compagni di squadra e dei dirigenti. Ed è per questo che per Romelu l’Italia è meglio dell’Inghilterra. Per il suo stile e la persona che è, ha bisogno di calore umano. E l’Inghilterra è un posto dove le relazioni sono fredde. Lukaku ha bisogno di gente che gli chieda come sta e che lo capisca quando, ad esempio, ha bisogno di riposarsi. Gente che vuole il suo meglio. In Inghilterra non è così…

Si dice, però, che le minestre riscaldate raramente funzionano. E che non bisogna mai tornare in posti dove si è stati felici. Ma Lukaku non ha dubbi, ha detto che farà ancora più gol di prima…

Io sono sicuro che Romelu di gol ne farà. E poi, per la Nazionale Belga, il suo ritorno all’Inter in vista del Mondiale è una bellissima cosa! Ma sarà difficile fare meglio di due anni fa…

Per Lukaku tornare all’Inter dopo soli dieci mesi è un fallimento a livello personale?

Non è un fallimento. La sua stagione difficile al Chelsea fa parte della carriera di un calciatore. Bisogna sempre avere un po’ di fortuna con l’allenatore e i compagni di squadra che uno trova. In Italia sarà diverso.

Lukaku e il neo milanista Divock Origi saranno avversari nei Derby di Milano in questa stagione. Non ci sono dubbi su chi sia più forte…

Io sono un fan di Lukaku: è più forte di Origi!

Intervista del corrispondente di Inter-News.it da Londra, Alessandro Schiavone. Si ringrazia Walter Meeuws per la disponibilità mostrata nell’intervista.