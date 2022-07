Di Stefano: «Il mercato dell’Inter non ha intaccato euforia dei tifosi Milan!»

Il Milan si è radunato oggi a Milanello ed è ovviamente alto l’entusiasmo dopo lo scudetto vinto in volata con l’Inter lo scorso 22 maggio. Peppe Di Stefano, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, ci tiene a sottolineare come il grande mercato nerazzurro non abbia minimamente intaccato l’euforia rossonera

EUFORIA – L’Inter e il Milan lo scorso 22 maggio provavano sentimenti opposti, da una parte l’amarezza per un traguardo assolutamente alla portata e dall’altro l’euforia scudetto dei rossoneri. La stagione 2022/23 riparte con i nerazzurri lanciatissimi sul mercato ma secondo Peppe Di Stefano questo non fa alcuna differenza: «Il grande mercato dell’Inter di giugno e il rinnovo di Maldini e Massara non hanno intaccato minimamente la felicità e la psicologia dei tifosi del Milan. Era troppo grande l’euforia di quel 22 maggio, si parla di un milione di tifosi. È un milione anche l’entusiasmo, forse il Milan è partito a rilento sul calciomercato perché ci sono giocatori da sostituire, perché è andato via Kessié e poi perché in attacco Ibrahimovic non ce l’avrai per svariati mesi e devi trovare delle alternative».