Inter, occhi al futuro: prova generale con Buchanan e un centrocampo più fresco

Simone Inzaghi, nonostante il largo vantaggio sulla seconda, pensa già alla sfida contro l’Empoli in programma nelle vacanze pasquali. Il tecnico dell’Inter pensa ad alcune novità a centrocampo.

LAVORO – A quasi dieci giorni dal rientro a San Siro in vista della sfida contro l’Empoli, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad Appiano Gentile tra il caso Acerbi che tiene banco in Viale della Liberazione e delle assenze in difesa, a cui si aggiunge Stefan De Vrij a causa di uno stop muscolare delle ultime ore. Il tecnico nerazzurro, con i pochi calciatori rimasti a Milano, prova a gestire le forze dei suoi in attesa del ritorno dei nazionali. Anche a causa della lunga assenza dei suoi fedelissimi, il tecnico sta iniziando a ragionare sulle prossime pedine da inserire in campo visto che non ci sarà più l’impegno europeo.

Inter, le possibili scelte di Inzaghi per Empoli: occhi su Buchanan

SORRISO – Il primo a sorridere subito dopo il ritorno dalla Nazionale e quasi sicuro di un posto da titolare, è Tajon Buchanan che dopo l’ottima occasione contro il Napoli è pronto a prendersi la maglia dal primo minuto sugli esterni. Il canadese scenderà in campo sabato contro Trinidad & Tobago per poi fare rientro a Milano e mettersi a disposizione di Inzaghi. A seguire potrebbe toccare a Davide Frattesi e Kristjan Asllani ad avere il vantaggio su Nicolò Barella e Hakan Calhonglu. Tutti e quattro sono impegnati nelle rispettive Nazionali, con i due azzurri impegnati negli Stati Uniti. Doppia amichevole anche per Asllani che con la sua Albania sarà impegnata contro Cile dove troverà il suo compagno di squadra Alexis Sanchez e poi la Svezia.