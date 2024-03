Inter ad un bivio: non si faccia un errore sul giudizio di Inzaghi!

L’Inter si trova adesso al bivio più importante di questa stagione. Il primo obiettivo era e rimane ancora lo Scudetto, ma la Champions League dà grandi stimoli. Non si faccia però un errore a fine anno.

NUMERI – L’Inter sta facendo una stagione straordinaria, figlia di un’organizzazione di gioco che si avvicina alla perfezione. L’azione del gol a Bologna dimostra le potenzialità infinite di una squadra che attacca con 9 o 10 giocatori di movimento, portando i difensori a rendersi pericolosi nell’area di rigore avversaria. Il lavoro di Simone Inzaghi è innegabile, così come il dominio del campionato. 75 punti in appena 28 partite, 70 gol fatti e 13 subiti. Nessuno ha questi numeri in Europa, solo Roberto Mancini una volta con l’Inter ha fatto meglio con 76 punti.

BIVIO – Il primo obiettivo della dirigenza era la seconda stella, che comunque si può dire cosa fatta. I 16 punti di vantaggio sul Milan sono una sicurezza per le prossime dieci partite di campionato. La Champions League adesso è la priorità, soprattutto il passaggio del turno con l’Atletico Madrid. Tutti credono che i nerazzurri siano favoriti, dimenticano che i Colchoneros hanno perso una sola partita al Civitas Metropolitano quest’anno. Il rischio però è un altro e la richiesta è precisa: non si rivaluti la stagione dell’Inter in base all’esito finale degli ottavi di finale di questo mercoledì. Inzaghi ha svolto il suo compito, o meglio sta per portarlo a termine. Il percorso in Europa è un plus, qualcosa che potrebbe portarlo nell’Olimpo degli allenatori nerazzurri. Ma non era e non è neanche ora il grande obiettivo dell’Inter. A prescindere dalla partita di Madrid l’anno della squadra di Inzaghi sarà da ricordare ed entrerà nella storia del club!