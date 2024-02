D’Aversa, settimo incrocio con l’Inter: il bilancio dei precedenti

Quello di domenica sulla panchina del Lecce sarà il settimo incrocio in carriera, da allenatore, per Roberto D’Aversa contro l’Inter. Di seguito il bilancio dei precedenti.

QUARTO INCROCIO – Nella sua carriera da allenatore, Roberto D’Aversa ha affrontato sei volte fin qui l’Inter in carriera, in campionato. Quattro volte sulla panchina del Parma, una sulla panchina della Sampdoria e una sulla panchina del Lecce, proprio in questa stagione. In totale il tecnico dei salentini ha raccolto una vittoria (0-1 a San Siro alla guida degli emiliani), due pareggi (entrambi per 2-2, una volta al Parma e una volta alla Sampdoria) e infine tre sconfitte (1-2 e 0-1 al Parma, oltre al 2-0 di quest’anno a San Siro in Inter-Lecce). In attesa di capire come si evolverà il suo bilancio contro i nerazzurri dopo la sfida di domenica alle 18.