Caro Sacchi, forse su Inter-Milan e Inzaghi vs. Pioli ha ragione Lineker

Accettare una sconfitta spesso è più facile di accettare di aver sbagliato giudizio, come nel caso di Sacchi sulla sfida Inter-Milan da quando in panchina siedono Inzaghi e Pioli. Rettificare con l’obiettivo di correggere inesattezze (oggettive) è uno sport estremo nell’Italia del calcio

INZAGHI ESAGERATO – Vincere cinque Derby di Milano consecutivamente è un record. Farlo senza mai far entrare in partita il Milan è violenza. Anzi, viulenza, per citare il tifoso rossonero Diego Abatantuono, che – polemiche a parte – sicuramente non avrà gradito lo spettacolo a San Siro. Spettacolo offerto dall’Inter di Simone Inzaghi, nonostante le consuete critiche di Arrigo Sacchi nei suoi confronti. Segnare cinque gol basandosi esclusivamente «sulle qualità individuali dei tanti campioni a disposizione» è francamente ridicolo come concetto. I movimenti dei calciatori nerazzurri non sono figli dell’individualità né della loro qualità pre-Inzaghi. Tutto ciò che si concretizza in campo è conseguenza del lavoro fatto ad Appiano Gentile ed espresso magistralmente a San Siro. Un esempio su tutti: Marcus Thuram numero 9. A Milano arriva un’ormai ex ala sinistra, che lavora(va) già da centravanti ma senza muoversi bene in coppia. E invece basta poco per incastrare le proprie giocate con quelle di Lautaro Martinez, a sua volta bravo ad adattarsi nuovamente a un nuovo compagno di reparto. Chi affronta l’Inter di Inzaghi non sa mai se considerare centravanti l’argentino o il francese e, di conseguenza, chi dei due agirà più defilato e lontano dalla porta. Basti pensare che Thuram scatta sulla fascia destra (vedi 1-0) ma va in rete con un capolavoro dalla fascia sinistra (vedi 2-0). Gioco di squadra, caro Sacchi.

Inter-Milan in tempi di Inzaghi vs. Pioli per Sacchi

PIOLISMO ANNULLATO – E se le prime due reti di Inter-Milan non convincono Sacchi, il 3-1 di Henrikh Mkhitaryan toglie ogni dubbio. La manovra inizia nella metà campo nerazzurra e si sviluppa rapidamente, da destra verso sinistra, nella metà campo rossonera, per poi sfondare centralmente. La qualità individuale è fondamentale ma trovarsi a memoria è frutto del lavoro collettivo. Il gioco dell’Inter di Inzaghi non è casuale né estemporaneo. Certo, affermare che «il Milan si affida di più al gioco» e «cerca di arrivare in porta attraverso la manovra» fa sorridere. Nulla da dire sul gol di Rafael Leao, che l’Inter incassa perché si disunisce e lascia gli spazi necessari al Milan per arrivare in porta. Ma il Derby di Milano rossonero da “collettivo” finisce in quell’azione. E inizia la seconda parte dello “sport” preferito da Inzaghi in qualità di allenatore dell’Inter: far parlare gli altri e portare a casa i risultati. Il 5-1 di Inter-Milan è “Simoneinzaghismo” allo stato puro. E chi parla di “Piolismo” deve rivedere le ultime cinque stracittadine milanesi senza sciarpa (rossonera…) al collo. Passando dalla citazione cinematografica di Abatantuono alla parafrasi riadattata di Gary Lineker: «Il Derby di Milano è un gioco semplice: ventidue uomini rincorrono un pallone per novanta minuti e, alla fine, l’Inter di Inzaghi vince». E forse il pokerissimo di Inter-Milan, se visto con gli occhi di Sacchi, può essere “riassunto” meglio così…