Buchanan, tieniti pronto: Atletico Madrid-Inter più di un’occasione

Per Tajon Buchanan la sfida di mercoledì Atletico Madrid-Inter può essere più di un’occasione. L’esterno canadese, infatti, avrà la possibilità di entrare in campo considerando la possibilità che la sfida si prolunghi per 120 minuti. Ma anche per l’assenza di Carlos Augusto.

ALTERNATIVA – Come visto a Bologna, la prima scelta sia a destra che a sinistra in caso di cambi sarà Matteo Darmian. Non è da escludere, però, che in Atletico Madrid-Inter Simone Inzaghi possa cambiare entrambi gli esterni. Specialmente se – e ci auguriamo di no – la gara dovesse protrarsi fino ai tempi supplementari. Ecco, dunque, che la duttilità di Tajon Buchanan può rivelarsi decisiva. E, per l’esterno canadese, la gara potrebbe rivelarsi ben più di un’occasione per prendersi l’Inter, specialmente in ottica futura. L’assenza di Carlos Augusto porta infatti problemi a sinistra, con il solo Federico Dimarco disponibile e, in emergenza, Matteo Darmian. Un fattore su cui Inzaghi potrà contare, nel caso, è anche l’esperienza internazionale di Buchanan, già impegnato in Champions League con il Club Brugge e ai Mondiali con la maglia del suo Canada.