Bisseck, primo atto di fiducia da Inzaghi. Segnale per il futuro?

Si è rivisto finalmente anche Yann Aurel Bisseck nella partita tra Torino e Inter. Il giocatore è subentrato a Matteo Darmian al minuto 92. Simone Inzaghi avrà fiducia in lui?

FIDUCIA – Si parla di un Yann Aurel Bisseck in crescita nelle ultime settimane dalle parti di Appiano Gentile. Il calciatore ha finalmente ritrovato il campo dopo due mesi di sola panchina. Simone Inzaghi lo ha scelto per sostituire Matteo Darmian al minuto 92 e gli ha ridato fiducia contro il Torino. Il difensore ha avuto pochissimo tempo per farsi vedere, ma questo è un primo passo per guadagnare ancora più autostima.

Bisseck, un difetto

TEMPO – L’ultima volta che Bisseck ha giocato è stata più di due mesi fa. Il 19 agosto a San Siro è stato in campo per 8 minuti più recupero contro il Monza rischiando di far subire un gol ai compagni per una disattenzione su Dany Mota. Quella manca al giocatore, Inzaghi lo sa. L’attenzione non è il suo forte, per un difensore questo è un difetto da non sottovalutare. Il tempo dirà se Bisseck potrà migliorare, però il primo passo è stato fatto. Il tecnico ha dato un segnale, sta al tedesco saperlo sfruttare e cominciare a spingere per trovare spazio.