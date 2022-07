Skriniar può restare all’Inter? Una strada alternativa per non sacrificarlo ora – CdS

Skriniar resta una probabile cessione, ma non è detta l’ultima parola. Nonostante il pressing del PSG l’Inter lavora a un’alternativa per non essere costretta a cedere il difensore: ne parla il Corriere dello Sport.

UN’ALTRA STRADA – Milan Skriniar al momento è atteso ad Appiano Gentile per domenica (vedi articolo). Ieri Simone Inzaghi (vedi articolo) ha ammesso come per ora sia in gruppo, poi dipenderà dal mercato e tutto può cambiare in un attimo. Il PSG, secondo il Corriere dello Sport, non ha fretta per aumentare l’offerta e l’Inter non farà sconti ai parigini (vedi articolo). C’è un’ipotesi che la società sta iniziando a prendere in considerazione per sistemare il bilancio (vedi articolo) senza sacrificare Skriniar. È rischiosa, ma l’obiettivo è non abbassare le pretese per lo slovacco: si tratta di cedere Andrea Pinamonti e Lorenzo Pirola, entrambi con la recompra, per poi vendere un big a gennaio o a fine stagione. Questo perché l’attivo dal mercato, come raccontato ieri dalla nostra redazione, va fatto entro il 30 giugno 2023 (vedi articolo). Da escludere che vadano via sia Skriniar sia Stefan de Vrij.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti