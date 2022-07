Inter attesa da passivo di bilancio pesante: la cifra dipende dal mercato – CdS

Il bilancio dell’Inter si è chiuso lo scorso 30 giugno, ma c’è ancora tempo per sistemare qualcosa. Sul Corriere dello Sport si fa notare come alcune operazioni verranno inserite nel computo della stagione 2021-2022.

I NUMERI – L’Inter chiuderà il bilancio per la stagione 2021-2022 con un passivo che supera i centoventi milioni di euro. La cifra precisa, riporta il Corriere dello Sport, è legata ad alcune operazioni di questa sessione di mercato, che saranno inserite nell’ultimo esercizio. Una riguarda la risoluzione con Alexis Sanchez (vedi articolo).

CRESCITA – Fra le “buone” notizie nell’ultima stagione sul bilancio dell’Inter aumentato il valore degli sponsor di circa venti milioni, rispetto al 2020-2021. Sedici milioni li ha versati Socios.com (che nel 2022-2023 rimane fra i partner a un milione), Digitalbits cinque (ora diventa main sponsor e ne porta ventitré alla prima stagione e trenta nel 2024-2025, per un totale di ottanta bonus esclusi nel triennio), Lenovo quattro per apparire sul retro della maglia. C’è un contratto fra Inter e Nike in vigore fino al 30 giugno 2024, a dodici milioni a stagione. La richiesta per rinnovare è al triplo, ma si può chiudere sopra il doppio. Rimane la sponsorizzazione Suning per la Pinetina e il davanti della maglia d’allenamento, la novità è Konami che paga quarantacinque milioni in sei anni per il retro della maglia d’allenamento e il nome al centro Facchetti.

IN CALO – Fra le note negative una svalutazione di 23,4 milioni per sponsor di un’agenzia asiatica e l’ammortamento residuo di Christian Eriksen, quindici milioni. L’Inter ha poi ottenuto quaranta milioni circa dal botteghino e aumentato di quindici milioni i ricavi dai premi UEFA.

Fonte: Corriere dello Sport – and. ram.