Sanchez, atteso il vertice Inter-Felicevich: lui ha una preferenza – CdS

Sanchez è la principale cessione in attacco per l’Inter, che poi dovrà essere seguita da uno fra Correa e Dzeko (vedi articolo) per riprendere in mano la questione Dybala. Il Corriere dello Sport anticipa un incontro con l’agente Felicevich.

USCITA IN ARRIVO? – Da tempo ormai si parla di addio all’Inter per Alexis Sanchez imminente. Tuttavia, a oggi, il cileno rimane in rosa e bisogna capire se ed eventualmente quando si presenterà ad Appiano Gentile. La volontà di entrambe le parti resta comunque quella di una soluzione per risolvere l’ultimo anno di contratto residuo. Il Corriere dello Sport parla di incontro a giorni fra l’Inter e Fernando Felicevich, l’agente di Sanchez. La preferenza dell’attaccante è rimanere in Europa, a differenza di Arturo Vidal che sta tornando in Sud America (Flamengo). I campionati preferiti da Sanchez sono Inghilterra e Spagna, dove peraltro ha già giocato.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti