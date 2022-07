Inter oggi al raduno: permesso per i nazionali, già due esclusi – CdS

Oggi per l’Inter è giorno di raduno ad Appiano Gentile (vedi articolo). Nell’elenco dei giocatori che faranno il ritiro alla Pinetina, anticipa il Corriere dello Sport, non figurano due esuberi ai margini della rosa. Altri arriveranno più tardi.

GRUPPO IN COSTRUZIONE – Stamattina raduno ad Appiano Gentile per l’Inter. Il gruppo di Simone Inzaghi sarà composto da ventisette giocatori, ma molti dei big arriveranno più tardi. Della prima squadra, fa sapere il Corriere dello Sport, ci saranno i tre portieri (Alex Cordaz, Samir Handanovic e André Onana), poi fra i confermati Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e Robin Gosens. Oltre all’estremo difensore ex Ajax di volti nuovi si vedranno Kristjan Asllani, Raoul Bellanova (ancora non annunciato dall’Inter, ma contratto depositato ieri) e Henrikh Mkhitaryan (per lui probabili un paio di giorni di lavoro differenziato dopo l’infortunio con la Roma, ha già fatto fisioterapia ad Appiano Gentile), quindi i vari Lucien Agoumé, Samuele Mulattieri, Andrea Pinamonti, Lorenzo Pirola (che potrebbe restare) ed Eddie Salcedo. Già esclusi Dalbert Henrique e Valentino Lazaro: al momento figurano tra gli esuberi.

I RIENTRI – Gruppo Inter che non vedrà quindi tanti grossi nomi oggi, ma già dai prossimi giorni si aggregheranno alcuni dei titolari. Venerdì toccherà a Joaquin Correa, Romelu Lukaku (in anticipo rispetto ai tempi, domani lascia la Sardegna dove è in vacanza) e Lautaro Martinez, domenica dovrebbe essere la volta di Milan Skriniar a meno di novità dal mercato. Poi il 13, mercoledì prossimo, toccherà al resto dei nazionali che hanno giocato a giugno. Inizierà a parte Roberto Gagliardini, per l’infortunio al piede sinistro alla fine della scorsa stagione. Per l’Inter spesso doppia seduta, di mattina alle 9.30-10 e di pomeriggio alle 18.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.