Bremer, incontro Inter-Torino. Fatta richiesta su una contropartita – TS

Le dirigenze di Inter e Torino si sono viste per Bremer. Da Tuttosport si fa il punto sul difensore brasiliano, coi granata che hanno chiesto una contropartita.

LA RICHIESTA – Come scritto oggi su Tuttosport, Inter e Torino ieri hanno parlato di Gleison Bremer, da tempo nel mirino nerazzurro. L’intesa col difensore c’è da tempo, ora va trovata quella fra i due club evitando l’inserimento della Juventus. Urbano Cairo continua a chiedere almeno quaranta milioni, con la clausola a gennaio da quindici l’impressione è che a trenta si possa chiudere. Per Bremer l’Inter ha offerto un prestito oneroso con obbligo di riscatto, al momento non è arrivata una risposta. Non dovrebbero esserci contropartite tecniche, ma il DS granata Davide Vagnati ne vuole una: Cesare Casadei, e non in prestito semplice. L’obiettivo dell’Inter è rimpiazzare chi può partire fra Milan Skriniar e Stefan de Vrij (vedi articolo) con Bremer e poi, eventualmente, trovare un quarto centrale come alternativa (Nikola Milenkovic o Manuel Akanji).

Fonte: Tuttosport – F.M., Alessandro Baretti