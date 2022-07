IN – Inter, deadline rinviata per l’attivo dal mercato! La precisazione

Si è sempre detto che l’Inter deve fare sessanta milioni di attivo sul mercato. Questo è vero, ma con una piccola quanto fondamentale precisazione. Ecco quanto appreso dalla redazione di Inter-News.it.

PIÙ TEMPO PER SISTEMARE – L’Inter ha una necessità richiesta dalla proprietà: concludere il bilancio appena iniziato con un attivo di sessanta milioni di euro. Questo, però, non è necessario farlo entro la fine di questa sessione di mercato, ossia l’1 settembre. La notizia compresa dalla nostra redazione è che la vera deadline sia il 30 giugno 2023, ossia la fine del bilancio per la stagione appena iniziata. C’è quindi, a livello teorico, la possibilità che l’Inter ottenga i soldi che mancano (al momento sono qualcosa in più di sessanta milioni, complici gli acquisti) anche cedendo a gennaio o a giugno dell’anno prossimo. Una precisazione doverosa, così come quella che Suning chiede attivo di mercato e non plusvalenze. Ecco perché, per esempio, la cessione di Milan Skriniar è probabile ma non necessaria subito e l’Inter può evitare di mettere il cartello “vendesi” se non arriva l’offerta giusta (vedi articolo).