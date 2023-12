L’Inter guarda a casa Celtic: pronta offerta per un centrocampista!

L’Inter mantiene le antenne dritte anche nei confronti del mercato britannico. Secondo i colleghi di Sky Sports UK, i nerazzurri hanno messo nel mirino un centrocampista del Celtic.

NOME NUOVO − Inter su Matt O’Riley. Il centrocampista 23enne del Celtic piace alla dirigenza nerazzurra, che come riferiscono i colleghi britannici, nei prossimi giorni potrebbero presentare una proposta di prestito con obbligo di riscatto. L’Inter, che ha già inviato alcuni osservatori per analizzare da vicino il centrocampista, non è la sola ad essere sulle tracce di O’Riley: anche Aston Villa, West Ham, PSV Eindhoven e Atletico Madrid. Il Celtic avrebbe rifiutato in estate per il ragazzo, che ha segnato nove gol e otto assist in 24 partite in tutte le competizioni, un’offerta dal Leeds di 10 milioni di sterline.